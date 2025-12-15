Advertisement
Punjab Youth Murder: ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ

Punjab Crime News: ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ 27 ਸਾਲਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 10:25 AM IST

Punjab Youth Murder: ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ

Punjab Youth Murder: ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ 27 ਸਾਲਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ  ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਈ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ, ਉਸਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ, ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।" ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਗੁਰਦੀਪ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ 12 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 32ਵੀਂ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ 26ਵੀਂ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1:43 ਵਜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦੀ SUV ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਲਵਰਬੇਰੀ ਰੋਡ ਅਤੇ 23ਵੀਂ ਐਵੇਨਿਊ ਸਮੇਤ 11 ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਡੈਸ਼ਕੈਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

