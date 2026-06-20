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AAP ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ Cyber ​​fraud ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ

MLA Fake Facebook Account: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਰਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 8 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 8 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰੱਖਣਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 20, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:16 PM IST
AAP ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ Cyber ​​fraud ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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AAP ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ Cyber ​​fraud ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ
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