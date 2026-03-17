ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ

Punjab IAS officers: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ,ਅਸਾਮ pondicherry, ਕੇਰਲਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਅਸਾਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 26 ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ 7 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਭਾਰਤੀ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਛੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਅਤੇ ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਅਤੇ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ; ਅਤੇ ਅਲਕਾ ਮੀਨਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਐਮਕੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ, ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਵੀਰ, ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪੈਰੇ, ਸਈਦ ਸੇਹਰੀਸ਼ ਅਸਗਰ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ - ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ - ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।