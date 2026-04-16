Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 16, 2026, 12:37 PM IST

ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਉਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Jalandhar News: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਰਨਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸਟ ਐਂਡ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੁਟੇਰੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੀਪ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੈੱਕਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨੇ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਚੈੱਕਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨੇ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਸਾਥੀ ਬਾਹਰ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨਿਆ ਆਦਮੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਦੀ ਖੋਹੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਲੁਟੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਏਸੀਪੀ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਏਸੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ਾਮ 6:22 ਵਜੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਦੀ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

