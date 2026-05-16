ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਚੋਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ, ਫਿਰ ਦਾਨ ਡੱਬਾ ਕੀਤਾ ਚੋਰੀ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਚਲੂ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਚੋਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 16, 2026, 05:33 PM IST

ਚੋਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੜਕੇ 2:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 5:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਪਾਏ।

ਫਿਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਚੋਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਰੀਂਗ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ 2:43 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਰ ਠੀਕ 2:00 ਵਜੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ 43 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਬਿਤਾਏ, ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ 2:43 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਸ ਚਲਾਕ ਚੋਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ।

