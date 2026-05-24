Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3227537
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਲਾਲੜੂ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ; 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ

Lalru factory Fire: ਲਾਲੜੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲਹਿਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਾਹਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਰੂੰ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 24, 2026, 12:42 PM IST

Trending Photos

ਲਾਲੜੂ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ; 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ

Lalru factory Fire: ਲਾਲੜੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲਹਿਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਾਹਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਰੂੰ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਖਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਗੁਦਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੂੰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੱਠਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਰੂੰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਰੂੰ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਅੱਗ ਫੈਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਦਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂੰ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗ ਸੜਦੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

 

TAGS

Lalru factory Firefactory firepunjabi news

Trending news

Lalru factory Fire
ਲਾਲੜੂ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ; 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ
amritsar news
ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ASI ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਚ ਪੁਲਿਸ
Devender Bhutto News
पूर्व MLA देवेंद्र भुट्टो का सुक्खू सरकार पर हमला, बोले- जनता को ठगने वाली सरकार...
Shimla News
शिमला में HRTC बस ड्राइवर के साथ मारपीट, रोडरेज के बाद लहूलुहान किया; यूनियन में रोष
Shimla Water Tank Project
शिमला में हर वार्ड में बनेंगे पानी के टैंक, गर्मियों में पानी संकट से मिलेगी राहत
Sultanpur Lodhi Clash News
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ‘ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ, AAP ਤੇ MLA ਰਾਣਾ ਧੜਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
Ravneet Singh Bittu
ਬਿੱਟੂ ਦੀ IAS, IPS ਤੇ PPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਤਾਂ AK47 ਵਾਲਿਆਂ...
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ; ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ, 3 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮੌਤ
Gurdwara singh Pura Sahib Kubbe
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀਟਵੇਵ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ, 45°C ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਪਮਾਨ