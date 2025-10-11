Advertisement
0/zeephh/zeephh2957313
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ 'ਚ ਕਬਾੜ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ

Dera Bassi News: ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਾੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਾੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 11, 2025, 02:33 PM IST

Dera Bassi News: ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬਾੜ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕਬਾੜ ਸੜ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਾੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਾੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਲਾਕੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬਾੜ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ 20 ਤੋਂ 25 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

TAGS

Derabassi newsMubarkpur Fire Newspunjabi news

