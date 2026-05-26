Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3229327
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ

Jalandhar Petrol Pump Fire News: ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਗਰ ਬਸਤੀ ਮਿੱਠੂ ਐਚਪੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 26, 2026, 01:53 PM IST

Trending Photos

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ

Jalandhar Petrol Pump Fire News: ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਗਰ ਬਸਤੀ ਮਿੱਠੂ ਐਚਪੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਹੱਦ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ।

ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਗੂ ਲੱਕੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਟਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਪੀਪੀਸੀਸੀ, ਆਈਐਸ ਬੱਗਾ,ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾਦਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਭਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ,ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਤਕਾ ਮਾਸਟਰ,ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ,ਸਿੱਖ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਨੀ ਰਠੌਰ, ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ,ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਵਲੀ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਫੈਕਟ ਮੋਟਰ ਆਦਿ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Add Zee News as a Preferred Source

 

TAGS

Jalandhar Petrol Pump FireMassive fire at petrol pump JalandharJalandhar fire news today

Trending news

Jalandhar Petrol Pump Fire
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ
Una News
रिटायरमेंट से पहले संजय गुप्ता बने हिमाचल के चीफ सेक्रेटरी, फैसले से बढ़ीं चर्चाएं
Himachal Panchayat Election 2026
113 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने डाला वोट, मंडी में पंचायत चुनाव को लेकर दिखा उत्साह
Kanna MC Eletion
ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੰਗਾਮਾ; ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ
Himachal Panchayat Election 2026
बिलासपुर में पंचायत चुनाव का पहला चरण, पिंक पोलिंग बूथ बने आकर्षण का केंद्र
Himachal Panchayat Election 2026
बिलासपुर में पंचायत चुनाव का पहला चरण, पिंक पोलिंग बूथ बने आकर्षण का केंद्र
Gold silver price
ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਡਿੱਗੀ! ਚਾਂਦੀ 4300 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ, ਜਾਣੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਰੇਟ
ED Raid Zirakpur
ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਰਾਇਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
BJP candidate Liquor Case
ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ; ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ
hamirpur news
हमीरपुर में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग, 83 पंचायतों में सुबह से मतदान जारी