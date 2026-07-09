/ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ; ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼

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Sangrur Fire News: ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਡ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗ ਨੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੂੜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡੰਪ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਉਸ ਡੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪਾਰਕ ਹੋ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।