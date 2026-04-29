ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ; ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

Banur Godown Fire: ਬਨੂੜ ਤੇਪਲਾ ਰੋਡ ਉਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
Banur Godown Fire: ਬਨੂੜ ਤੇਪਲਾ ਰੋਡ ਉਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਇਕਦਮ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਜਿਸ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਂਡਰੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਗੋਦਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਫ ਤੇ ਹੋਰ ਲਿਕਵਰਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਗੋਦਾਮ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਪੇਸ ਬੀਜੇਐਮਐਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਪਲਾ ਪੁਲਿਸ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
