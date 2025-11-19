26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

Farmer Protest News: SKM ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ''ਤੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ (CTU) ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। 26 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ, SKM ਅਤੇ CTU ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੇ।
Farmer Protest News: 26 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। 736 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 380 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ NDA ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ SKM ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ MSP@C2+50%, ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ 1400 ਰੁਪਏ/ਕੁਆਇੰਟ (2369 ਰੁਪਏ/ਕੁਆਇੰਟ), ਕਪਾਹ 6000 ਰੁਪਏ/ਕੁਆਇੰਟ (7761 ਰੁਪਏ/ਕੁਆਇੰਟ) ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ 1800 ਰੁਪਏ/ਕੁਆਇੰਟ (2400 ਰੁਪਏ/ਕੁਆਇੰਟ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। (ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ MSP@ A2+FL+50% ਦਰ ਹੈ) C2+50% ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ MSP 3012 ਰੁਪਏ/ਕੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 16.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ:
SKM ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਏਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਵਿਕਰੀ, ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ, ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਆਦਿ ''ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ MSP ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
SKM ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੀਜ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਕਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। SKM 24 ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲੀਮਾ, ਪੇਰੂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪੌਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ''ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ (ITPGRFA) ''ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
"ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ, SKM ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਪੂਲ (ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 31% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60% ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ GST ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ''ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ MSP ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
SKM ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੀਤੀ (NCP), ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ''ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ (NPFAM) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ''ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
SKM ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-NDA ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਯੂਏਪੀਏ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਨਵੇਂ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੋ ਜੋ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ''ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ''ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਸਕੇਐਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਏਕਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ।
SKM 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸੰਮੇਲਨਾਂ, ਪਦਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਪਰਚੇ ਵੰਡਣ, ਘਰ-ਘਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ, ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।