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ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਉਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

BJP Leader Clinic Attack News: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਰੋਡ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਡਾਕਟਰ ਤਰਸੇਮ ਗਰਗ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਉਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 27, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:29 PM IST
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਉਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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