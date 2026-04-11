ਮਥੁਰਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ

Mathura Boat Accident: ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Mathura Boat Accident: ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਕਲੋਨੀ ਕੱਚਾ ਮਲਕ ਰੋਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਟਾਰੀਆ, ਗੀਤਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਧੁਰ ਬਹਿਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਰਾਣੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਗਰਾਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਨੂੰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੀਨੂੰ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਂਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਕਲੱਬ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 120 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੀਮਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪੁਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਥੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੋਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਕਲੱਬ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ, ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜਗਰਾਉਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ।
ਸਪਨਾ ਹੰਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚੀ
10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਪਨਾ ਹੰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਪਨਾ ਹੰਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਭਾਣਜੀ, ਭਤੀਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਲਈ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਅਚਾਨਕ ਪਲਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਮਥੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪਨਾ ਹੰਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸਪਨਾ ਹੰਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸਦੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।