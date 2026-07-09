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ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ

Mechanic Drug Overdose Ferozepur News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 09, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:37 PM IST
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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