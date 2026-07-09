ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ

राज्य चुनें
Mechanic Drug Overdose Ferozepur News(ਰਾਜੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਪੋਜੋਕੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਬੱਸ ਮਕੈਨਿਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੱਬੋ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੋਜੋ ਕੇ ਬੱਸ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਸ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਸ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅਮਰਜੀਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਮਟ ਕਰਵਾਕੇ ਅਗਲੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।