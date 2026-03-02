Advertisement
ਸਸਤੇ ਡਰੋਨ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਕੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇਗਾ?

Cheap Drones vs Costly Interceptors:

 

Mar 02, 2026

Cheap Drones vs Costly Interceptors: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਰੁਝਾਨ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ — ਈਰਾਨ ਦੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਡਰੋਨ ਰਣਨੀਤੀ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ।

ਸਸਤੇ ਡਰੋਨ ਬਨਾਮ ਮਹਿੰਗੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ: ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਜੰਗ

ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਸਟਾਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ “ਕੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?”

ਲਾਂਚ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ?

ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ:

  • ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।
  • ਲਾਂਚ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
  • ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਪੂ, ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਐਂਪਟਿਵ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਚਾਲ

ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੀ ਚਾਲ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ:

  • ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
  • ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
  • ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ
  • ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਕਸਰ ਮੌਜੂਦਾ ਡਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਵਿੱਖੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ: ਲਾਗਤ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਧੀਰਜ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।

ਕੀ ਈਰਾਨ ਦਾ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਡਰੋਨ ਮਾਡਲ ਪੱਛਮੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ? ਜਾਂ ਕੀ ਲਾਂਚ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਮਲੇ ਉਸ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ?

 

