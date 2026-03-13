Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3139381
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਾ ਸਤਾਉਣ

Faridkot News: ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਕੜ ਬਾਲਣ ਦਾ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 13, 2026, 01:31 PM IST

Trending Photos

ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਾ ਸਤਾਉਣ

Faridkot News: ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਵਿਖੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਕੜ ਬਾਲਣ ਦਾ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋ ਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਈ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGS

faridkot newsTilla Baba Sheikh Farid Gurdwara Newspunjabi news

Trending news

faridkot news
ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਾ ਸਤਾਉਣ
PM Kisan 22nd Installment
PM Kisan 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਅੱਜ ਜਾਰੀ! ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ₹2000, ਕਰੋ ਜਾਂਚ
Moga firing news
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਚਲੀ ਗੋਲੀ, 3 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਖਮੀ
Punjab Kerosene Oil Quota
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ! LGP ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
jalandhar news
ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਲਰਕ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ
Moga Bjp Rally
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੂਟ ਜਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ
jalandhar news
ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਫਾਰੀ ਕਾਰ ਨੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ; ਹਾਦਸਾ CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ
LPG Cylinder Crisis
ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ LPG ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੁੱਕ? ਹੁਣ WhatsApp, ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਅਤੇ ਐਪ ਨਾਲ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰੋ ਬੁੱਕ
Nurpur news
नूरपुर में नशे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 1.82 ग्राम चिट्टा और 90 ग्राम चरस बरामद
punjab weather
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ, 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ