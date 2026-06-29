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ਸਾਈਕਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਸਾਥੀ ਦਾ ਕਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

Jagraon Murder Case : ਜਗਰਾਓਂ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਰਵਾਸੀ ਦਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦਾ ਕਹੀ ਨਾਲ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 29, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:06 PM IST
ਸਾਈਕਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਸਾਥੀ ਦਾ ਕਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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