ਗੁਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

Jalandhar Goraya: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਘੁੜਕਾ ਇੱਕ ਸਖ਼ਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਰਕਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਰ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਨੋਜ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨੋਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੁੜਕੀ ਜ਼ੋਨ ਉਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ ਜੱਸਾ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨੋਜ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ ਜੱਸਾ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨੋਜ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੁਲ ਤਿੰਨ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਫਾਇਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਨੋਜ ਦੇ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਘਟਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਸਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਉਕਤ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ ਫਿਲੌਰ ਭਰਤ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਭਰਤ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।