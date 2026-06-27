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ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਦਾ ਖਨੌਰੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ; 18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ "ਜਲ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪਲਾਂਟ" ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ

Khanauri Mandi News: ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਖਨੌਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ 18 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ "ਜਲ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪਲਾਂਟ" (ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ) ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 27, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:48 PM IST
ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਦਾ ਖਨੌਰੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ; 18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ "ਜਲ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪਲਾਂਟ" ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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