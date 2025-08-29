ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਲਈ ਫੀਡ ਦਾ ਟਰੱਕ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2901213
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਲਈ ਫੀਡ ਦਾ ਟਰੱਕ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ

Khanna News: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਏ ''ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 29, 2025, 02:34 PM IST

Trending Photos

ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਲਈ ਫੀਡ ਦਾ ਟਰੱਕ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ

Khanna News: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ  ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ  ਫੀਡ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। 

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਏ ''ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੰਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਫੀਡ ਦਾ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

Add Zee News as a Preferred Source

 

TAGS

Tarunpreet Singh SondKhannaflood in punjab

Trending news

Tarunpreet Singh Sond
ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰ ਚ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਲਈ ਫੀਡ ਦਾ ਟਰੱਕ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ
Mohali News
ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ
Mukerian
ਮੁਕੇਰਿਆਂ ਦਾ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਸਫ਼ੈਦ ਹਾਥੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੋਲ
Kullu News
कुल्लू जिला के आनी में भूस्खलन, तीन मकान दबे – दो महिलाएं लापता
faridkot news
ਪਤੀ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ
Ghaggar River
ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
patiala news
ਮਹਾਨਕੋਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਰੁੱਧ : ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ
punjab paddy procurement
ਇਸ ਵਾਰ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ; ਲੱਖਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ
Pong Dam News
ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਝੀਲ ਵਿੱਚ 1 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਿਆ
high court news
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
;