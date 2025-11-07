Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2992816
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਦਸੂਹਾ 'ਚ 5 ਸਾਲਾ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Dasuya News: ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 06:08 PM IST

Trending Photos

ਦਸੂਹਾ 'ਚ 5 ਸਾਲਾ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Dasuya News: ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 5 ਸਾਲਾ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਸੂਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਾਂ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਜੋ ਦਸੂਹਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜੂਸ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੇ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

TAGS

Dasuya Newscrime newspunjabi news

Trending news

amritsar news
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ’ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
Punjab BJP
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ - ਭਾਜਪਾ
Bilaspur News
घुमारवीं पुलिस का बड़ा ऑपरेशन: अमृतसर से मुख्य चिट्टा सप्लायर गिरफ्तार
hoshiarpur news
ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਬੂ; 4 ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ
Bijli Mahadev ropeway
बिजली महादेव रोपवे विवाद गहराया: मंदिर कमेटी ने एनजीटी में दाखिल किया केस
Baba Jiwan Singh case
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
Supreme Court
ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ
Tarn Taran By-election
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਚ SAD ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ, SSP ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼
hamirpur news
जम्मू-कश्मीर उपचुनाव में प्रवासी मतदाताओं को बड़ी राहत, अब देशभर से कर सकेंगे मतदान