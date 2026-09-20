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ਨਾਬਾਲਿਗਾ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਹੋਇਆ ਜਣੇਪਾ; ਐਬੂਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨਵਜੰਮੇ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ

Ludhiana Minor Girl Delivery News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 20, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 02:45 PM IST
ਨਾਬਾਲਿਗਾ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਹੋਇਆ ਜਣੇਪਾ; ਐਬੂਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨਵਜੰਮੇ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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