/ਨਾਬਾਲਿਗਾ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਹੋਇਆ ਜਣੇਪਾ; ਐਬੂਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨਵਜੰਮੇ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ

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Ludhiana Minor Girl Delivery News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਉਸ ਸਵੇਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਜਗਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਤੁਰੰਤ 108 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨਾਬਾਲਗ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਵਾਰਡ ਲੈ ਗਈ ਪਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਈ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਉਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੀ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ।
ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰਦੋਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸਿਰਫ਼ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਪਾਹਜ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ। ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਿੱਤੀ।" ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਲੜਕਾ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ।