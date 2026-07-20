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ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ

Ludhiana Kidnapping News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਚਨੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾਣ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਉਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 20, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:23 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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