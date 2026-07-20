ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ

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Ludhiana Kidnapping News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਚਨੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾਣ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਉਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਸਨੂੰ ਸੀਐਮਸੀ ਚੌਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਥੁੱਕ ਚੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ।
ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਠ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਥਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਕ 'ਤੇ ਭਟੂਰੇ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਖਾਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ
ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਰਾਜੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਭਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੂਜੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ।
ਉਸਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਥੁੱਕ ਚੱਟ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ
ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਥੁੱਕ ਚੱਟ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਸ਼ੇਰੂ ਪਾਪਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬੈਸ, ਨੀਤੂ, ਨੇਹਾ, ਸੋਨਾ, ਸੋਮਾ, ਸੰਜਨਾ, ਮਾਇਆ (ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ) ਅਤੇ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 115(2), 127(2), 351(2), 79, 191(3) ਅਤੇ 190 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।