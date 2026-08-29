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ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 'ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ' ਸ਼ੁਰੂ; ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ

Clean Punjab Mission News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ "ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ" ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਥਾਪਰ ਚੌਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

Written ByRavinder Singh
Published: Aug 29, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:36 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 'ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ' ਸ਼ੁਰੂ; ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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