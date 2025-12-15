Advertisement
Muktsar News: ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

 Muktsar News: ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 02:29 PM IST

Muktsar News: ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸ਼ੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ੋ ਡਾ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਸ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 2900 ਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਲਾਗਤ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਨੁੱਕਾ ਜਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਮੌਤ ਦਾ ਮੈਦਾਨ: ਸਿਡਨੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 16 ਮੌਤਾਂ; ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲੇ ਹਮਲਾਵਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਡਿਸਪੋਜਲ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੈਣੂ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲੀ ਗਲੀਆਂ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਬਸਤੀ ਮੁਹੱਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ; ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ

