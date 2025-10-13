ਰੇਤਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ MLA ਸਵਣਾ ਖੜ੍ਹੇ ,ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Fazilka MLA Narinderpal Sawna: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ MLA ਸਵਣਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
Fazilka MLA Narinderpal Sawna: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੜ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਰੇਤਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਰੇਤਾ ਕਰੀਬ 300 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਵਣਾ ਪਿੰਡ ਦੋਨਾਂ ਨਾਨਕਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ MLA ਸਵਣਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਵਣਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ—“ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵੇਚੋ ਰੇਤਾ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ।”
ਸਵਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ MLA ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।