Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2960423
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਰੇਤਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ MLA ਸਵਣਾ ਖੜ੍ਹੇ ,ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Fazilka MLA Narinderpal Sawna: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ MLA ਸਵਣਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 13, 2025, 09:10 PM IST

Trending Photos

ਰੇਤਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ MLA ਸਵਣਾ ਖੜ੍ਹੇ ,ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Fazilka MLA Narinderpal Sawna: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੜ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਰੇਤਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਰੇਤਾ ਕਰੀਬ 300 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਵਣਾ ਪਿੰਡ ਦੋਨਾਂ ਨਾਨਕਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ MLA ਸਵਣਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਵਣਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ—“ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵੇਚੋ ਰੇਤਾ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ।”

ਸਵਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ MLA ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।

TAGS

fazilka newsMLA Narinderpal Sawnapunjabi news

Trending news

amritsar news
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਦੋ AK-47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਬਰਾਮਦ
Y Puran Kumar Suicide Case
ਵਾਈ.ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼
Punjab Cabinet Meeting
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਇਹ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ
CM Bhagwant Mann
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ CM ਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੁਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਰੁਚੀ
Illegal Inter-state Paddy Transportation
ਝੋਨੇ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਸਮੇਤ 6 ਕਾਬੂ
Solan News
सोलन में बड़ा सड़क हादसा: वैवाहिक समारोह में जा रही बस खाई में गिरी, 11 लोग घायल
MP Suresh Kashyap
बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप का प्रियंका गांधी पर पलटवार
Punjab Flood news
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
Batala Bandh News
ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਬੰਦ
Punjab holidays news
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਦੇਖੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ