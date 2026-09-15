ਵਿਧਾਇਕ ਛੀਨਾ ਨੇ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਦੇ ਜੜਿਆ ਥੱਪੜ; ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

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Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਤੋ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਟਿੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੜਿਆ ਥੱਪੜ, ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਥੱਪੜ ਜੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਘਟਨਾ ਡਾਬਾ ਰੋਡ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਰ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਹਾਰਨ ਮਾਰਿਆ।
ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਥੱਪੜ ਜੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਉਤਰਿਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੰਨਮੈਨ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।"