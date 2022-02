Punjab election 2022 ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਹਾ PM ਨੇ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸਨ, ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੋ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਕਾਰ ਨਾ ਹਿੱਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਆਓ। ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ, ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਕਿ ਕਿਹਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ। ਅੱਜ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।,

"I have maintained silence on the issue. Supreme Court is looking into the matter seriously. Any statement that I make in this regard will impact the investigation, and it is not right," says PM Modi on his security breach in Punjab’s Ferozepur pic.twitter.com/HSaKO9bTYf

— ANI (@ANI) February 9, 2022