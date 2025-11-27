Dharmendra Statue: ਆਰਟਿਸਟ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਿਓਲ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟੈਚੂ; ਜਾਣੋ ਖਾਸੀਅਤ

Dharmendra Statue (ਨਵਦੀਪ ਮਹੇਸ਼ਰੀ): ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿਲੇ ਪਾਰਲੇ ਸਥਿਤ ਪਵਨ ਹੰਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਨਸਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿਓਲ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 14 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਏ ਸਨ।
ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਟਿਸਟ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮਾਣੂਕੇ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਿਗਜ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਮਰਹੂਮ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੇਅ ਮੋਡਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਟੈਚੂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੀੜੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਪਾਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਿਓਲ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਵੀਸੀਆਰ ਉੱਪਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਮਰਹੂਮ ਦਿੱਗਜ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸਟੈਚੂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸਟੈਚੂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਬੁੱਤ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਬਾਲ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ।
ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਹੀ-ਮੈਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ, ਕਈ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਐਥਲੀਟ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ।