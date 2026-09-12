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ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਰਹੇ ਚਰਵਾਹੇ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ; 4 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

Moga News: ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਿਏਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਰਹੇ ਚਰਵਾਹੇ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 12, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 04:09 PM IST
ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਰਹੇ ਚਰਵਾਹੇ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ; 4 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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