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ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਖੂਨੀ ਰੂਪ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਦੋ ਜ਼ਖ਼ਮੀ; ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ 5 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Moga News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੇਕੇ ਪੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 25 ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 22, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:40 PM IST
ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਖੂਨੀ ਰੂਪ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਦੋ ਜ਼ਖ਼ਮੀ; ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ 5 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਖੂਨੀ ਰੂਪ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਦੋ ਜ਼ਖ਼ਮੀ; ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ 5 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
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