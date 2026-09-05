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ਮੋਗਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ

Moga News: ਮੋਗਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 05, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 02:30 PM IST
ਮੋਗਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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