Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3139366
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਚਲੀ ਗੋਲੀ, 3 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਖਮੀ

Moga Firing News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਰਾਈਫਲ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਈਫਲ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਜੋ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 13, 2026, 01:20 PM IST

Trending Photos

ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਚਲੀ ਗੋਲੀ, 3 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਖਮੀ

Moga Firing News: ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 3 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੇਡੀਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਰਾਈਫਲ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਈਫਲ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਜੋ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਬੱਚਾ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਾਈਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGS

Moga firing newsMoga Kishanpura Incidentpunjabi news

Trending news

PM Kisan 22nd Installment
PM Kisan 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਅੱਜ ਜਾਰੀ! ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ₹2000, ਕਰੋ ਜਾਂਚ
Moga firing news
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਚਲੀ ਗੋਲੀ, 3 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਖਮੀ
Punjab Kerosene Oil Quota
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ! LGP ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
jalandhar news
ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਲਰਕ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ
Moga Bjp Rally
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੂਟ ਜਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ
jalandhar news
ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਫਾਰੀ ਕਾਰ ਨੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ; ਹਾਦਸਾ CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ
LPG Cylinder Crisis
ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ LPG ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੁੱਕ? ਹੁਣ WhatsApp, ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਅਤੇ ਐਪ ਨਾਲ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰੋ ਬੁੱਕ
Nurpur news
नूरपुर में नशे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 1.82 ग्राम चिट्टा और 90 ग्राम चरस बरामद
punjab weather
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ, 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 13 ਮਾਰਚ 2026