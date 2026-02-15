ਮਲਿਕਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੋਢਾ; ਸਹਾਰਾ ਜਨਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ

Advertisement
Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 15, 2026, 09:30 AM IST

Bathinda News: ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 20 ਸਾਲਾ ਮਲਿਕਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਧੀ ਜਿਸਦਾ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਸਹਾਰਾ ਜਨਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।

ਮਲਿਕਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਮਣ ਦੀਵਾਨਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸਤ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸਹਾਰਾ ਜਨਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਥੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ।

ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ: ਵਿਜੇ ਗੋਇਲ
ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵਿਜੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲਿਕਾ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਲਿਕਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੋਢਾ; ਸਹਾਰਾ ਜਨਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
