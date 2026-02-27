Advertisement
ਐਨਕ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਨਿਕਲੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ

Lottery: ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀਅਰ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਬੰਪਰ 2026 ਵਿੱਚ ₹3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਤਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ 736121 ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ।

Feb 27, 2026, 10:05 AM IST

Ludhiana News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚਮਕ ਗਈ। ਉਸਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਛਾ ਗਈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੜਗਾਓਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਤਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰੁਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੀਅਰ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ। ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ 736121 ਨੇ ਉਸਨੂੰ "ਡੀਅਰ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਬੰਪਰ 2026" ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ।

ਇਹ ਬੰਪਰ ਡਰਾਅ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਡਰਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਤਰਕ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਤਰਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਪਰ ਡਰਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

