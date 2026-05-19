ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ

Moga Nagar Nigam Election 2026: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 44 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 19, 2026, 02:50 PM IST

Moga Nagar Nigam Election 2026: ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 44 ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਮਤਵਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 44 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 44 ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਆਸੀ ਬੜ੍ਹਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

