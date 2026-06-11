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ਵਿਨੈਪਾਲ ਕੌਰ ਬਣੀ ਮੋਗਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੇਅਰ ; ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ

Moga New Mayor News: ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 30 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਨਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 11, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:37 PM IST
ਵਿਨੈਪਾਲ ਕੌਰ ਬਣੀ ਮੋਗਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੇਅਰ ; ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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