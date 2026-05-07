ਬਤੌਰ ਮੋਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਅਜੈ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ !

Moga SSP Ajay Gandhi Transfer: ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 5 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਚਲਾਈਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 07, 2026, 08:41 PM IST

Moga SSP Ajay Gandhi Transfer(ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ): ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੈ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2041 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 3455 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 64.559 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 68.795 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 4713.332 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ, 2.450 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5224 ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਿਰਪ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 48.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 236 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 280 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1500 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ, 31 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਣ ਅਤੇ 9 ਚੱਲਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 100 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 261 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 166 ਪਿਸਤੌਲ, 3 ਰਾਈਫਲਾਂ, 2 ਬੰਬ/ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ, 579 ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ 152 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ।

ਜੂਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੀ 27 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 99 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 12.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 68 ਤਹਿਤ 30 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 23.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 11 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 78 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।

ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

