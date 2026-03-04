Advertisement
ਰੈਪੀਡੋ ਬੁਕ ਕਰ ਕੇ ਚਾਕੂ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ, ਬਲੌਂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਚਾਕੂ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।  ਡੀਐਸਪੀ ਕਰਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਜ਼ ਸੱਤ ਤੋਂ ਰੈਪੀਡੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੁਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੜ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Mar 04, 2026, 10:21 AM IST

ਮੋਹਾਲੀ(ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ): ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੜ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰੋਪੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਐਸਪੀ ਕਰਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਜ਼ ਸੱਤ ਤੋਂ ਰੈਪੀਡੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੁਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੜ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਈਕ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਚਾਕੂਆਂ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 

