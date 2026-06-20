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ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਬੈਸਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ, ਏਡੀਸੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

Mohali News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 23 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ 590/ਆਈ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 22 ਅਗਸਤ 2028 ਤੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 20, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:34 PM IST
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਬੈਸਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ, ਏਡੀਸੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਬੈਸਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ, ਏਡੀਸੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
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