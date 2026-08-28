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ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਬਰਾਈਟ ਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Mohali Immigration Fraud News: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼-11 ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਈਟ ਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 28, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 03:01 PM IST
ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਬਰਾਈਟ ਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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