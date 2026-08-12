Add Zee Business As A Preferred Source
App

ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ

Mohali News: ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ PWD ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਕਸੀਅਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 12, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:20 PM IST
ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨਗਰ ’ਚ ਪਿਓ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਬੈਟ-ਜਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਰ; ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ
2
3
4
5