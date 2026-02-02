Advertisement
ਮੋਹਾਲੀ–ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਖੱਜਲ

Mohali Chandigarh Traffic Jam: ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਮ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ–ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਖੱਜਲ

Mohali Chandigarh Traffic Jam(ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਇਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ।

ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਮ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ।

ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਮ ‘ਚ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਵਾਹਨ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

