Punjab

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ, ਰਸੂਖ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ JCB ਰੁਕਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ

Mohali Encroachment Drive: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਸੂਕਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 22, 2026, 02:16 PM IST

Mohali Encroachment Drive: ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਸੂਕਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਰਸੂਕਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ—ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡੀਸੀ ਨੇ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਡੀਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ (Komal Mittal) ਵੱਲੋਂ ਫੇਜ਼-11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲੌਂਗੀ ਰੋਡ ਤੱਕ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਰਿਜ਼ਿਊਮ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (Parminder Pal Singh) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਪਲਾਟ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

