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ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Mohali Human Trafficking News: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੰਬੜਾ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਹਿਊਮਨ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 30, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:05 PM IST
ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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