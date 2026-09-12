/ਮੋਹਾਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਦੱਸੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ

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Mohali News(ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ): ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ-51 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-10 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ।
ਮਨੀਸ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- ਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ
ਜ਼ਖਮੀ ਮਨੀਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ-51 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ।
ਮਨੀਸ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ’ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰ ਭਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ PGI ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ
ਮਨੀਸ਼ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਬੱਟ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ।
ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਬਰਾ ਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਕਾਰ ਭਜਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਭੈਣ ਵੰਦਨਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- PGI ’ਚ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ
ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਵੰਦਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰੜ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਵੰਦਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਕਾਰ ਭਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ PGI ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ।
ਵੰਦਨਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ- ਫੇਜ਼-10 ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਮਨੀਸ਼
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਪੀ ਸੌਰਵ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-10 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੀਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਅਸਲ ਘਟਨਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।