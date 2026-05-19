ਸਾਬਕਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਜੰਮੂ ‘ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

Mohali News: ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਗਗਨਦੀਪ ਜੰਮੂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗੱਡੀ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਈ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਵੱਲ ਭਜਾ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 19, 2026, 01:15 PM IST

Mohali News(ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ): ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨਦੀਪ ਜੰਮੂ ‘ਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਜੰਮੂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗਗਨਦੀਪ ਜੰਮੂ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ ਵਾਸੀ ਸੈਕਟਰ-36 ਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤਾਹਿਲ ਬਜਾਜ ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ‘ਤੇ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਮੁੜ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪੁੱਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਰਾਲੀ ਬਾਈਪਾਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾਮਾਲੂਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਕੁਰਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਗਨਦੀਪ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਾਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 109, 3(5) ਬੀਐਨਐਸ ਅਤੇ 25, 54, 59 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

