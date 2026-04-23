Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ

Mohali Heat Wave Alert: ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Komal Mittal ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀਟ ਵੇਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ, ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 23, 2026, 02:05 PM IST

Mohali Heat Wave Alert(ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਧੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੀਖੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀਟ ਵੇਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। India Meteorological Department ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Komal Mittal ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀਟ ਵੇਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ, ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Punjab State Power Corporation Limited ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਕੰਮ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਡੀਸੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

Trending news

Sachkhand Sri Harmandir Sahib
ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਗੁਰਕਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ
Prem Singh Chandumajra
ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ
Himachal Pradesh News
सराज की बस्सी पंचायत में शराब ठेके पर बवाल; महिलाओं का उग्र प्रदर्शन
amritsar news
ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਪੁੱਜੀ
Jalandhar liquor raid
ਜੂਸ ਕਾਰਨਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ; 60 ਪੇਟੀਆਂ ਬਰਾਮਦ
MP Amritpal Singh
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉਤੇ ਭੇਜਿਆ
zirakpur news
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੁੱਟਿਆ
Lenskart Sanjauli Incident
संजौली में लेंसकार्ट स्टोर में घुसकर नारेबाजी, मामला दर्ज
Drug Smuggling Ludhiana
ਸਿਵਲ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ
Chandigarh Burail Jail
ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ; ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੈਦੀ ਜ਼ਖਮੀ