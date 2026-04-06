ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ ਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ

Trending Photos
Mohali Court Bomb Threat: ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡੀਐਕਸ ਅਤੇ ਆਈਈਡੀ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਡੌਗ ਸੁਕਵਾਇਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ 60 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਮੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਈਮੇਲ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: "ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਰੋਕੋ। ਬੰਬਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 1:11 ਵਜੇ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 2:11 ਵਜੇ ਬੰਬ ਫਟਣਗੇ।"
ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਜਾਂ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।" ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਨਾਖ ਸਿੰਘ, ਰੁਕਨਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ, ਡਾ. ਗੁਰਨਿਰਬੈਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖਾਨ ਰਜਾਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹਨ।