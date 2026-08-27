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ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ’ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਪਤੀ ਨੇ ਗਲੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਰ; CCTV ’ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਘਟਨਾ

Mohali News: ਘਟਨਾ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਿਲਾ ’ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਤੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ’ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 27, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 03:38 PM IST
ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ’ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਪਤੀ ਨੇ ਗਲੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਰ; CCTV ’ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਘਟਨਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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